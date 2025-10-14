Гюнтер Штайнер о Ферстаппене: «Переходить в «Мерседес», не будучи уверенным в скорости их болида в 2026 году, было совершенно бессмысленно»

Штайнер объяснил решение Ферстаппена остаться в «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что Макс Ферстаппен поступил вполне логично, оставшись в «Ред Булл » как минимум на следующий сезон, и не стал рассматривать переход в «Мерседес ».

«Макс дождется первого сезона при новом регламенте в 2026 году, посмотрит, у кого есть хорошая машина, а у кого нет, и уже потом, в конце сезона-2026 примет решение о том, что хочет делать в 2027 году.

Переходить в «Мерседес», не будучи уверенным в скорости их болида в 2026 году, было совершенно бессмысленно.

Ведь ему бы пришлось подписывать с новой командой многолетний контракт, а если болид окажется недостаточно конкурентоспособным, команде потребуется довольно много времени, чтобы догнать лидеров.

Так что Макс решил остаться в «Ред Булл» в следующем году, посмотреть на то, как пойдут дела у «Ред Булл», и уже потом принять решение. Уверен, что он сможет досрочно расторгнуть контракт с «Ред Булл», если не окажется в числе претендентов на титул», – рассказал Штайнер.

