Гюнтер Штайнер о Ферстаппене: «Переходить в «Мерседес», не будучи уверенным в скорости их болида в 2026 году, было совершенно бессмысленно»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Макс Ферстаппен поступил вполне логично, оставшись в «Ред Булл» как минимум на следующий сезон, и не стал рассматривать переход в «Мерседес».
«Макс дождется первого сезона при новом регламенте в 2026 году, посмотрит, у кого есть хорошая машина, а у кого нет, и уже потом, в конце сезона-2026 примет решение о том, что хочет делать в 2027 году.
Переходить в «Мерседес», не будучи уверенным в скорости их болида в 2026 году, было совершенно бессмысленно.
Ведь ему бы пришлось подписывать с новой командой многолетний контракт, а если болид окажется недостаточно конкурентоспособным, команде потребуется довольно много времени, чтобы догнать лидеров.
Так что Макс решил остаться в «Ред Булл» в следующем году, посмотреть на то, как пойдут дела у «Ред Булл», и уже потом принять решение. Уверен, что он сможет досрочно расторгнуть контракт с «Ред Булл», если не окажется в числе претендентов на титул», – рассказал Штайнер.
«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?