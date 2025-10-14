0

Зак Браун о заявлениях Палоу: «Они просто абсурдны»

Браун назвал абсурдными заявления Палоу на суде.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о высказываниях четырехкратного чемпиона «Индикара» Алекса Палоу, сделанного в ходе судебных разбирательств.

«Макларен» судится с Палоу – испанец в 2022-м присоединился к программе «Макларена», за который должен был дебютировать в «Индикаре» в 2024 году. Однако в 2023-м Палоу разорвал контракт и остался в «Чип Гэнасси». Теперь в Уокинге требуют у гонщика 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта. Суд проходит в Лондоне.

В ходе слушаний Палоу заявил, что Браун не хотел подписывать Оскара Пиастри и это было сделано с подачи предыдущего босса «Макларена» – Андреаса Зайдля.

«Не знаю, какие обвинения поражают меня сильнее – упоминания, что это не я принимаю ключевые решения по составу пилотов в «Макларене», или же предположения о том, что я почему-то мог не поддерживать идею приглашения в «Макларен» очень талантливого Оскара Пиастри.

Оба этих заявления просто абсурдны– и любой, кто достаточно внимательно следит за «Формулой-1», сразу это поймет», – рассказал Браун.

Палоу обвинил «Макларен» в обмане из-за подписания Пиастри: «Браун говорил, что поможет мне попасть в «Ф-1». Думал, он был искренен»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoИндикар
Алекс Палоу
logoЗак Браун
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакларен
