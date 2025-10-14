Экс-пилот «Ф-1» Латифи закончил лондонскую школу бизнеса и получил степень MBA
Латифи получил степень MBA.
Бывший пилот «Формулы-1» Николас Латифи рассказал о том, что несколько месяцев назад успешно завершил обучение в Лондонской школе бизнеса и получил степень MBA (Master of Business Administration).
Латифи объявил о приостановке гоночной карьеры летом 2023 года, сообщив, что хочет сосредоточиться на получении образования.
Латифи выступал в «Формуле-1» на протяжении трех сезонов, в составе «Уильямса» за карьеру в «Ф-1» он заработал 9 очков.
Латифи приостановил гоночную карьеру и поступил в Лондонскую школу бизнеса
