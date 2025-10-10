Берни Экклстоун считает, что Пиастри выиграет титул: «Оскар – лучший пилот после Ферстаппена»
Экклстоун назвал Пиастри лучшим после Ферстаппена.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун убежден, что гонщик «Макларена» Оскара Пиастри станет чемпионом мира в этом году.
«Он знает, как добиваться результата. Когда он допускает ошибки, то осознает их и не обвиняет других, не оправдывается. Он делает все, чтобы их не повторять. И не допускает одну и ту же ошибку дважды.
Он лучший пилот после Макса Ферстаппена», – сказал британец в интервью sport.de.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
