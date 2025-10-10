  • Спортс
2

Берни Экклстоун считает, что Пиастри выиграет титул: «Оскар – лучший пилот после Ферстаппена»

Экклстоун назвал Пиастри лучшим после Ферстаппена.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун убежден, что гонщик «Макларена» Оскара Пиастри станет чемпионом мира в этом году.

«Он знает, как добиваться результата. Когда он допускает ошибки, то осознает их и не обвиняет других, не оправдывается. Он делает все, чтобы их не повторять. И не допускает одну и ту же ошибку дважды.

Он лучший пилот после Макса Ферстаппена», – сказал британец в интервью sport.de.

Берни Экклстоун: «Начинаю подозревать, что «Макларен» хочет, чтобы чемпиона мира звали Ландо Норрис»

Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
