  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джеймс Воулз о новом регламенте: «Вряд ли нас ждет доминирование уровня «Мерседеса» 2014 года»
2

Джеймс Воулз о новом регламенте: «Вряд ли нас ждет доминирование уровня «Мерседеса» 2014 года»

Воулз сомневается в доминировании одного производителя моторов.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз уверен, что в следующем сезоне в «Формуле-1» не произойдет доминирования того же уровня, что было у «Мерседеса» в 2014 году, при прошлом кардинальном изменении моторного регламента.

Также Воулз отметил, что в «Ф-1» обсуждают механизмы, которые бы нивелировали большое преимущество одного из производителей, если это все же случится.

«Вряд ли нас ждет доминирование «Мерседеса» уровня 2014 года. Чтобы развеять опасения людей могу сказать, что разрывы в мощности двигателей будут намного меньше.

Более того, мы уже ведем диалог и обсуждаем механизмы урегулирования ситуации на случае, если что-то все-таки случится. Что мы будем делать, если кто-то из производителей окажется либо слишком далеко позади, либо слишком далеко впереди.

Потому что мы осознаем ситуацию. Да, «Формула-1» – это спорт, но еще мы здесь ради гонок, борьбы на трассе. И мы должны быть уверены, что команды будут бороться друг с другом на трассе, находясь, можно сказать, в одинаковой весовой категории», – рассказал Воулз.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
техника
регламент
logoМерседес
logoФормула-1
logoДжеймс Воулз
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Любопытно, сможет ли «Мерседес» развить успех в предстоящих гонках в Америке»
11 минут назад
Гюнтер Штайнер о Ферстаппене: «Переходить в «Мерседес», не будучи уверенным в скорости их болида в 2026 году, было совершенно бессмысленно»
34 минуты назад
Зак Браун: «Разумеется, мы хотим создать династию, но в следующем году «Макларену» станет еще сложнее»
сегодня, 11:31
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Пилоты «Макларена» еще могут выбить друг друга. Ферстаппен явно не потерял шансы»
сегодня, 11:09
Джонни Херберт: «Надеюсь, Аджару дадут еще один год в «Рейсинг Буллз»
сегодня, 10:50
Мартин Брандл: «Хорнер хочет владеть долей в команде «Ф-1» и строить что-то свое, а не быть наемным работником»
3сегодня, 10:38
Серхио Перес: «Уверен, «Кадиллак» сможет многих удивить и набрать очки в первых же гонках»
сегодня, 10:21
Гюнтер Штайнер: «Чемпионат этого года выиграет Пиастри. И ему не стоит уходить из «Макларена»
4вчера, 19:39
На Гран-при США может быть второй раз подряд в этом сезоне быть объявлена тепловая угроза (RN365)
1вчера, 18:10
Тото Вольфф о победах «Макларена» с двигателем «Мерседеса»: «считаю, что у подобной внутренней конкуренции есть свои преимущества»
1вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
сегодня, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07