Джеймс Воулз о новом регламенте: «Вряд ли нас ждет доминирование уровня «Мерседеса» 2014 года»

Воулз сомневается в доминировании одного производителя моторов.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз уверен, что в следующем сезоне в «Формуле-1» не произойдет доминирования того же уровня, что было у «Мерседеса » в 2014 году, при прошлом кардинальном изменении моторного регламента.

Также Воулз отметил, что в «Ф-1» обсуждают механизмы, которые бы нивелировали большое преимущество одного из производителей, если это все же случится.

«Вряд ли нас ждет доминирование «Мерседеса» уровня 2014 года. Чтобы развеять опасения людей могу сказать, что разрывы в мощности двигателей будут намного меньше.

Более того, мы уже ведем диалог и обсуждаем механизмы урегулирования ситуации на случае, если что-то все-таки случится. Что мы будем делать, если кто-то из производителей окажется либо слишком далеко позади, либо слишком далеко впереди.

Потому что мы осознаем ситуацию. Да, «Формула-1 » – это спорт, но еще мы здесь ради гонок, борьбы на трассе. И мы должны быть уверены, что команды будут бороться друг с другом на трассе, находясь, можно сказать, в одинаковой весовой категории», – рассказал Воулз.

