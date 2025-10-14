Пьер Гасли: «Анализируя данные о работе болида обнаружили некоторые аномалии. Постараемся прибавить в Остине»

Гасли надеется на прогресс в Остине.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о том, что рассчитывает прибавить на предстоящем Гран-при США , поскольку команда извлекла урок из провала на этапе в Сингапуре и обнаружила полезные данные о том, как улучшить работу своего болида.

«Понятно, что прямо сейчас мы явно не находимся на том уровне конкурентоспособности, на котором намеревались быть. При этом я считаю, что впереди нас ждут более светлые дни – ведь в шести оставшихся гонках «Альпин » ждут визиты на трассы, некоторые из которых должны заметно лучше подойти нашему болиду. Ну и, конечно, мы надеемся на прогресс в 2026 году.

Единственным позитивным моментом по итогам Гран-при Сингапура стало то, что анализируя данные в поисках причин низкой скорости мы обнаружили некоторые аномалии. Так что информация оказалась ценной, и я знаю, что на этапе в Остине мы постараемся прибавить», – рассказал Гасли.

