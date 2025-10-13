Жак Вильнев о чемпионе-2025: «Ферстаппен. Это будет лучший титул Макса»
Вильнев ставит на пятый подряд титул Ферстаппена.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ответил на вопрос о том, кто станет лучшим по итогам сезона-2025.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опережает напарника Ландо Норриса на 22 очка, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен проигрывает лидеру 63 балла.
«Ферстаппен. И это будет его лучший титул на данный момент.
Два гонщика «Макларена» не справляются с давлением. Им пора проснуться», – заявил канадец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
