Жак Вильнев о чемпионе-2025: «Ферстаппен. Это будет лучший титул Макса»

Вильнев ставит на пятый подряд титул Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ответил на вопрос о том, кто станет лучшим по итогам сезона-2025.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри опережает напарника Ландо Норриса на 22 очка, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен проигрывает лидеру 63 балла.

«Ферстаппен. И это будет его лучший титул на данный момент.

Два гонщика «Макларена» не справляются с давлением. Им пора проснуться», – заявил канадец.

