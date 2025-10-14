Берни Экклстоун: «Если бы у организаторов Гран-при Германии появилось соответствующее финансирование, все бы получилось»

Экклстоун удивлен отсутствием Гран-при Германии в календаре «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун отметил, что он затрудняется ответить на вопрос о том, почему организаторы Гран-при Германии так и не смогли вернуть этап в календарь чемпионата.

Гран-при Германии на данный момент последний раз проводился в 2019 году. Затем еще одну гонку в статусе Гран-при Эйфеля принял «Нюрбургринг » в 2020 году, когда чемпионат проводился в условиях ковидных ограничений.

«Я часто об этом думаю и не понимаю причин, по которой сложилась текущая ситуация. Очень странно, что возвращение Гран-при Германии до сих пор не организовали.

Против Гран-при Германии явно никто не стал бы протестовать – ну разве что несколько человек в самой Германии.

В целом же дело явно в деньгах. Если бы у организаторов Гран-при Германии появилось соответствующее финансирование, все бы получилось», – рассказал Экклстоун.

