Николас Томбасис: «Неоднозначная трактовка правил станет самоубийством для команд. В ФИА нулевая терпимость к скрытым лазейкам»

ФИА предостерегла команды от поиска лазеек при новом регламенте.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис пообещал, что ФИА будет тщательно следить за любыми попытками обойти правила в 2026 году.

«Мы выбрали новый подход. Во-первых, мы четко дали понять командам, что у нас нулевая терпимость к тем, кто использует лазейки в правилах и скрывает это от нас. Если коллектив пришел к решению, основанному на определенной интерпретации правил, и не обратился к нам за разъяснениями, мы точно не будем его слушать. Если команда будет развивать концепцию на основе неоднозначной трактовки, когда ситуация 50 на 50, это станет самоубийством.

При любом обращении за разъяснениями мы вышлем одинаковую информацию всем командам, если посчитаем, что найдена серая зона с неясными последствиями. В 2009 году шла коммуникация по поводу двойного диффузора между ФИА и некоторыми командами, но не всеми, поэтому у разных людей были разные интерпретации правил. Сейчас же мы стремимся сделать так, чтобы регламент был понятен каждому, это главный приоритет.

Разумеется, мы не можем заставить команды передавать всю информацию нам, но советуем это делать ради их собственного выживания. Если кто-то создаст весь болид на основе концепции, которая будет признана не соответствующей правилам, это станет катастрофой. Прозрачность – в интересах самих коллективов. В целом, считаю, команды усвоили урок – вот почему мы пошли в этом направлении», – заявил Томбасис.

