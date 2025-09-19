  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Николас Томбасис: «Неоднозначная трактовка правил станет самоубийством для команд. В ФИА нулевая терпимость к скрытым лазейкам»
1

Николас Томбасис: «Неоднозначная трактовка правил станет самоубийством для команд. В ФИА нулевая терпимость к скрытым лазейкам»

ФИА предостерегла команды от поиска лазеек при новом регламенте.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис пообещал, что ФИА будет тщательно следить за любыми попытками обойти правила в 2026 году.

«Мы выбрали новый подход. Во-первых, мы четко дали понять командам, что у нас нулевая терпимость к тем, кто использует лазейки в правилах и скрывает это от нас. Если коллектив пришел к решению, основанному на определенной интерпретации правил, и не обратился к нам за разъяснениями, мы точно не будем его слушать. Если команда будет развивать концепцию на основе неоднозначной трактовки, когда ситуация 50 на 50, это станет самоубийством.

При любом обращении за разъяснениями мы вышлем одинаковую информацию всем командам, если посчитаем, что найдена серая зона с неясными последствиями. В 2009 году шла коммуникация по поводу двойного диффузора между ФИА и некоторыми командами, но не всеми, поэтому у разных людей были разные интерпретации правил. Сейчас же мы стремимся сделать так, чтобы регламент был понятен каждому, это главный приоритет.

Разумеется, мы не можем заставить команды передавать всю информацию нам, но советуем это делать ради их собственного выживания. Если кто-то создаст весь болид на основе концепции, которая будет признана не соответствующей правилам, это станет катастрофой. Прозрачность – в интересах самих коллективов. В целом, считаю, команды усвоили урок – вот почему мы пошли в этом направлении», – заявил Томбасис.

Болид «Феррари»-2026 готов на 70 процентов (The Race)

Николас Томбасис о болидах «Ф-1» 2026 года: «Ходили разговоры о скорости 400 км/ч, но эти комментарии легкомысленны»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoФИА
Николас Томбасис
регламент
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эндрю Шовлин: «В первой части сезона Антонелли выступал намного лучше, чем ожидалось»
4 минуты назад
Хэмилтон продал свою коллекцию автомобилей – она оценивалась примерно в $17,5 млн
10 минут назад
28-летняя гонщица Виллар объявила о выдвижении на пост президента ФИА
116 минут назад
Формула-2. Азербайджан. Кроуфорд выиграл квалификацию, Данн – 5-й, Линдблад – 17-й
25 минут назад
Лиам Лоусон об отмене штрафы Сайнса: «Для меня это всегда был гоночный инцидент»
31 минуту назад
Джеймс Воулз: «В «Ф-1» 20 болидов идут в пределах 0,8 секунды – я вам гарантирую, что будет еще несколько столкновений»
34 минуты назад
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
1239 минут назад
Фернандо Алонсо о поломке в Монце: «Один шанс на 10 миллионов. Надеюсь, в ближайших 10 миллионах гонок это не повторится»
455 минут назад
Юки Цунода: «Возможно, мои трудности в «Ред Булл» нельзя объяснить»
3сегодня, 10:34
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
2сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото