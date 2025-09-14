Болид «Феррари»-2026 готов на 70 процентов (The Race)
В 2025 году «Феррари» больше не будет внедрять обновления, направленные на повышение эффективности – итальянцы полностью сосредоточились на машине следующего поколения, сообщает The Race.
Развитие актуального болида продолжилось бы, если бы Скудерия претендовала на чемпионство. Команда сражается лишь за вторую строчку в Кубке конструкторов.
По этой причине обновления, намеченные на сентябрь, были отменены. «Феррари» будет привозить лишь детали, заточенные под специфические трассы.
Болид на сезон-2026, который создают под началом технического босса Лоика Серра, готов на 70 процентов. Работа над аэродинамикой основных элементов продолжится до ноября. Базовые параметры шасси и подвески уже определены.
