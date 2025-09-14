Николас Томбасис о болидах «Ф-1» 2026 года: «Ходили разговоры о скорости 400 км/ч, но эти комментарии легкомысленны»

В ФИА прокомментировали заявление Вольффа о скорости новых болидов «Ф-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал заявления руководителя «Мерседеса » Тото Вольффа .

Ранее австриец сказал, что болиды 2026 года смогут разогнаться до 400 км/ч при использовании всей мощности нового мотора, 50% которой будет генерировать электрическая составляющая.

«Ходили разговоры о скорости 400 км/ч, но эти комментарии немного легкомысленны. Имелся в виду тот факт, что теоретически машины смогут достичь такой скорости при низком аэродинамическом сопротивлении и высокой максимальной мощности.

В теории это так, но регламент, который описывает, где и как используется энергия, предотвратит такие ситуации – так что мы спокойны. Мы все еще обсуждаем ситуацию с командами и производителями, чтобы уточнить правила», – ответил Томбасис.

Тото Вольфф о новых двигателях: «Если израсходовать весь запас электрической батареи на одной прямой, то вы смогли бы разогнать болид до 400 км/ч»

