«Ф-1» обсуждает реверсивные решетки и проведение до 12 спринтов в 2027-м (GPblog)

Количество спринтов в «Ф-1» может удвоиться.

В 2026 году в «Формуле-1» пройдут шесть субботних мини-гонок, однако в 2027-м их количество может существенно увеличиться.

Ранее стало известно о потенциальном проведении десяти спринтов. По информации GPblog, максимальное количество, которое допускают в «Ф-1» – 12.

Издание сообщает, что «Ф-1», ФИА и команды обсуждают не только количество спринтов, но и формат – «внедрение реверсивных решеток, к примеру». Трассы, на которых пройдут такие этапы, пока не выбраны.

