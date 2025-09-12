«Ф-1» обсуждает проведение 10 спринтов в 2027 году (Autosport)

10 спринтов могут проводиться в «Ф-1» уже в 2027-м.

В 2026 году в «Формуле-1» состоятся шесть уик-эндов со спринтами, однако в 2027-м их количество может резко увеличиться.

По информации Autosport, серия обсуждает проведение около десяти спринтов. Для принятия решения потребуется поддержка со стороны ФОМ, которая владеет коммерческими правами «Ф-1», ФИА и команд.

