0

«Ф-1» обсуждает проведение 10 спринтов в 2027 году (Autosport)

10 спринтов могут проводиться в «Ф-1» уже в 2027-м.

В 2026 году в «Формуле-1» состоятся шесть уик-эндов со спринтами, однако в 2027-м их количество может резко увеличиться.

По информации Autosport, серия обсуждает проведение около десяти спринтов. Для принятия решения потребуется поддержка со стороны ФОМ, которая владеет коммерческими правами «Ф-1», ФИА и команд.

Стефано Доменикали: «За исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды»

Журналист Карпов: «Спринты с реверсивной решеткой по чемпионату привнесли бы настоящую драму в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
