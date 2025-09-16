«Ф-1» проведет 6 спринтов в 2026-м, впервые – в Канаде, Нидерландах и Сингапуре
«Формула-1» и ФИА публиковали расписание спринтов на сезон-2026.
В следующем году уик-энды с мини-гонками состоятся на Гран-при Китая (13-15 марта), Майами (1-3 мая), Канады (22-24 мая), Великобритании (3-5 июля), Нидерландов (21-23 августа) и Сингапура (9-11 октября).
Автодромы в Монреале, Зандворте и Сингапуре примут спринты впервые в истории.
Ожидается, что количество особых уик-эндов возрастет в 2027 году.
«Ф-1» обсуждает проведение 10 спринтов в 2027 году (Autosport)
Журналист Карпов: «Спринты с реверсивной решеткой по чемпионату привнесли бы настоящую драму в «Ф-1»
