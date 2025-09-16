«Ф-1» проведет 6 спринтов в 2026-м, впервые – в Канаде, Нидерландах и Сингапуре

«Формула-1 » и ФИА публиковали расписание спринтов на сезон-2026.

В следующем году уик-энды с мини-гонками состоятся на Гран-при Китая (13-15 марта), Майами (1-3 мая), Канады (22-24 мая), Великобритании (3-5 июля), Нидерландов (21-23 августа) и Сингапура (9-11 октября).

Автодромы в Монреале, Зандворте и Сингапуре примут спринты впервые в истории.

Ожидается, что количество особых уик-эндов возрастет в 2027 году.

