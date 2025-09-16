  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ф-1» проведет 6 спринтов в 2026-м, впервые – в Канаде, Нидерландах и Сингапуре
3

«Ф-1» проведет 6 спринтов в 2026-м, впервые – в Канаде, Нидерландах и Сингапуре

«Формула-1» и ФИА публиковали расписание спринтов на сезон-2026.

В следующем году уик-энды с мини-гонками состоятся на Гран-при Китая (13-15 марта), Майами (1-3 мая), Канады (22-24 мая), Великобритании (3-5 июля), Нидерландов (21-23 августа) и Сингапура (9-11 октября).

Автодромы в Монреале, Зандворте и Сингапуре примут спринты впервые в истории.

Ожидается, что количество особых уик-эндов возрастет в 2027 году.

«Ф-1» обсуждает проведение 10 спринтов в 2027 году (Autosport)

Журналист Карпов: «Спринты с реверсивной решеткой по чемпионату привнесли бы настоящую драму в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Китая
Гран-при Майами
регламент
logoФИА
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
Гран-при Нидерландов
Гран-при Канады
Гран-при Великобритании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Поломку болида Алонсо вызвали удары гравием на первом круге Гран-при Италии
28 минут назад
Жак Вильнев: «Напарники Ферстаппена не умеют работать с настройками и копируют Макса – это не помогает»
2сегодня, 08:50
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 08:15
Линдблад перейдет в «Рейсинг Буллз», Аджар – в «Ред Булл» (AMuS)
29вчера, 18:38
Руководитель «Астон Мартин»: «Иногда спрашиваю себя, где сейчас был бы «Астон Мартин», если бы Ньюи работал над развитием машины 2025 года»
8вчера, 17:40
Фернандо Алонсо: «Возможно, успешными для «Астон Мартин» могут стать гонки в Сингапуре и Бразилии»
1вчера, 17:01
Ральф Шумахер: «Мекьес не думает о собственной важности. Ему просто нужно, чтобы все работало»
вчера, 16:27
Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Против прихода Хэмилтона были 90 процентов сотрудников «Феррари»
10вчера, 15:49
Алекс Албон: «Жаль, что я не собака Леклера – она живет роскошной жизнью»
4вчера, 15:29
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» использовал полную мощность весь уик-энд – как «Макларен». При Хорнере делали иначе»
2вчера, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото