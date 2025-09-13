  • Спортс
  • Николас Томбасис: «Проектирование и разработка двигателей – длительный и трудоемкий процесс. Обсуждать это нужно заранее»
Николас Томбасис: «Проектирование и разработка двигателей – длительный и трудоемкий процесс. Обсуждать это нужно заранее»

Томбасис объяснил ранее начало обсуждений нового регламента «Ф-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал о том, почему производители и организаторы так рано подняли вопрос о параметрах нового технического регламента.

«Ф-1», ФИА и производители обсуждают вопрос перехода на атмосферные гибридные двигатели V8, но пока никак не могут договорить о сроках.

С высокой долей вероятности, технический регламент версии сезона-2026 с турбированными, гибридными двигателями V6 будет действовать в рамках изначально запланированных сроков – с 2026 до 2030 года включительно. Хотя ФИА и некоторые производители готовы осуществить данный переход на 1 или 2 года раньше.

«Действие конкретной версии технического регламента предполагает пятилетний цикл, в связи с чем любые изменения в длительности требуют подавляющего большинства в голосовании.

Да, в «Ф-1» обсуждалась возможность перехода на новый регламент уже в 2029 году, и в этих обсуждениях участвовали производители двигателей.

Встреча всех заинтересованных сторон [производителей, «Ф-1» и ФИА] была отложена, потому что стало очевидно, что стороны не смогут прийти к консенсусу. И в целом я могу сказать, что было бы неправильно менять все в процессе, когда люди уже вложили серьезные инвестиции в подготовку к выступлениям в условиях действия цикла конкретных условий регламента.

При этом надо отметить, что в будущем мы обязательно вернемся к обсуждению данного вопроса. И обсуждать это нужно заранее главным образом потому, что проектирование и разработка двигателя – это длительный и трудоемкий процесс.

Никто не говорит о том, что технический регламент 2026 года – это не то, что нам нужно или что-то в этом роде. Но обсуждение нового регламента нужно начать как можно раньше, чтобы люди могли заранее распланировать инвестиции. Ведь не стоит забывать, что в «Ф-1» действует потолок бюджетов. Команды и производители ограничены в вопросе того, сколько денег они могут потратить», – рассказал Томбасис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
техника
logoФормула-1
Николас Томбасис
регламент
logoФИА
