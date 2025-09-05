  • Спортс
  • Обсуждение перехода «Ф-1» на двигатели V8 перенесено на неопределенный срок (AMuS)
Обсуждение перехода «Ф-1» на двигатели V8 перенесено на неопределенный срок (AMuS)

Обсуждение возвращения «Ф-1» к двигателям V8 откладывается.

Как недавно сообщалось, представители ФИА, «Формулы-1», команд и производителей собирались встретиться после Гран-при Италии и обсудить возможность и сроки перехода чемпионата на двигатели V8. Совещание должно было пройти 11 сентября в Лондоне.

В «Ф-1» думают над использованием мотора V8 объемом 2,4 литра – как тот, что использовался в чемпионате в 2006-2013 годах. При этом данный атмосферный двигатель будет значительно модифицирован.

Планируется использование синтетического топлива с нулевым уровнем выбросов CO2 и предкамерным зажиганием – для экономии топлива. В то же время двигатель внутреннего сгорания будет работать в сочетании с гибридным компонентом мощностью 220-240 киловатт. По показателям электрической мощности этот двигатель будет уступать моторам, которые планируют использовать с 2026 года (350 кВт), но превосходить нынешние двигатели (120 кВт).

Тем не менее, в ФИА решили перенести сроки встречи на неопределенный срок в виду разногласий между производителями.

По информации Auto Motor und Sport, главным образом производители не могут прийти к соглашению по срокам действия нового регламента.

Осуществить переход на двигатели V8 в 2029 году готовы «Ред Булл» и «Кадиллак» («Дженерал Моторс»). В «Мерседесе» и «Феррари» продвигают идею осуществления такого перехода в 2030 году. В то же время «Ауди» и «Хонда» настаивают на том, чтобы использовать новые гибридные турбированные двигатели V6, на которые команды перейдут в 2026 году, как минимум в течение изначально оговоренного срока в 5 лет. И осуществить переход на двигатели V8 не раньше 2031 года.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Auto-Motor-und-Sport
logoАуди
техника
Кадиллак
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМерседес
logoХонда
logoФИА
регламент
logoФеррари
