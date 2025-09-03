  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Стефано Доменикали: «За исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды»
19

Стефано Доменикали: «За исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды»

В «Ф-1» намерены сделать упор на спринтерский формат .

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поддержал формат уик-энда со спринтом.

Серия стремится к расширению количества этапов с проведением короткого заезда. На данный момент в календаре числится 6 спринтерских уик-эндов.

«Должен сказать, что, за исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды.

Что касается пилотов, то поначалу 18 из них высказывались против спринтов, их поддерживали только двое. Сегодня все по-другому. Мы обсудили этот вопрос на организованном в Австрии обеде – и все высказались за.

Даже Макс [Ферстаппен], с которым я говорил лично, начинает считать, что в этом есть смысл. Я вижу, что все готовы к развитию этого вопроса. Организаторы продвигают этот формат, а теперь он заинтересовал и пилотов.

Наши опросы показывают, что подавляющее большинство зрителей хочет, чтобы пилоты боролись за результат. Если говорить прямо: болельщиков достали свободные практики. Это объективный факт, который мы не можем игнорировать.

Спринты должны стать частью культуры «Формулы-1», – отметил Доменикали.

Стефано Доменикали: «Ф-1» хочет привлечь новых производителей. «Тойота» уже следит за ситуацией»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
logoФормула-1
logoСтефано Доменикали
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эстебан Окон: «Можно сократить гонку в Сингапуре, но не в Монце или Спа»
11 минут назад
Льюис Хэмилтон о потере 5 позиций в Монце: «Был по-настоящему шокирован штрафом»
239 минут назад
Фернандо Алонсо против сокращения Гран-при: «Никто не говорит о 60-минутных футбольных матчах. Проблема в обществе и детях, а не в «Ф-1»
44сегодня, 14:26
Льюис Хэмилтон: «Трудных сезонов было много. Чем тяжелее, тем больше растешь»
4сегодня, 14:03
Стролл опроверг слухи о желании завершить карьеру в 2023-2024 годах
1сегодня, 13:35
Фернандо Алонсо: «Пиастри и Норрис выступают невероятно здорово. Ландо не повезло, но впереди много гонок»
сегодня, 13:19
Алекс Албон: «У гонщика есть своя версия правил в каком-то роде. Лоусон виноват в аварии с Сайнсом – мне было очевидно»
3сегодня, 13:03
Жак Вильнев: «Леклер начинает осознавать, что никогда не станет чемпионом мира»
3сегодня, 12:42
Изак Аджар: «По-прежнему не готов к «Ред Булл» сейчас. В 2026-м – другой вопрос, не будет разговоров о втором болиде»
4сегодня, 12:22
Михаил Алешин: «Если у Херты есть контракт боевого пилота «Ф-1» на 2027-й, это не спасет в случае провала в «Ф-2»
сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото