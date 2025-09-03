Стефано Доменикали: «За исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды»

В «Ф-1» намерены сделать упор на спринтерский формат .

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поддержал формат уик-энда со спринтом.

Серия стремится к расширению количества этапов с проведением короткого заезда. На данный момент в календаре числится 6 спринтерских уик-эндов.

«Должен сказать, что, за исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды.

Что касается пилотов, то поначалу 18 из них высказывались против спринтов, их поддерживали только двое. Сегодня все по-другому. Мы обсудили этот вопрос на организованном в Австрии обеде – и все высказались за.

Даже Макс [Ферстаппен ], с которым я говорил лично, начинает считать, что в этом есть смысл. Я вижу, что все готовы к развитию этого вопроса. Организаторы продвигают этот формат, а теперь он заинтересовал и пилотов.

Наши опросы показывают, что подавляющее большинство зрителей хочет, чтобы пилоты боролись за результат. Если говорить прямо: болельщиков достали свободные практики. Это объективный факт, который мы не можем игнорировать.

Спринты должны стать частью культуры «Формулы-1», – отметил Доменикали.

