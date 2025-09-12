  • Спортс
Журналист Карпов: «Спринты с реверсивной решеткой по чемпионату привнесли бы настоящую драму в «Ф-1»

Карпов предложил радикальную идею для спринтов «Ф-1».

Журналист Autosport Олег Карпов прокомментировал планы Стефано Доменикали по изменению формата спринтов – глава «Формулы-1» сообщал, что готов к экспериментам.

«Должен признаться, мне нравится идея спринтов. Просто не считаю, что текущий формат раскрывает их потенциал или делает ценными.

На мой взгляд, спринты должны закрывать субботнюю программу. Но тут же возникает проблема: хотим ли мы проводить две квалификационные сессии – в пятницу и в субботу утром? Ответ: нет.

Вот мое радикальное предложение. Что, если стартовать в порядке, обратном положению в чемпионате, когда лидер сезона начинает заезд последним? Да, это крайность, но появится реальная угроза. Смогут ли топ-коллективы прорваться сквозь пелотон за 100 километров? Это настоящая проверка гоночных навыков и мастерства, а не легкие очки за счет быстрейшей машины. В то же время команды, испытывающие сложности, получат шанс заработать больше баллов.

И, возможно, «Ф-1» не нужны спринты каждый уик-энд. Что, если проводить их, скажем, раз в три этапа? Таким образом лидеров чемпионата будет ждать награда за обгоны, а аутсайдеры получат реальный шанс на очки.

Традиционалисты это возненавидят. Но невозможно отрицать, что такие гонки привнесли бы в шоу настоящую драму», – отметил Карпов.

Стефано Доменикали: «За исключением нескольких старых преданных фанатов, все хотят видеть спринтерские уик-энды»

Стефано Доменикали: «Гран-при «Формулы-1» слишком длинные для молодой аудитории»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
