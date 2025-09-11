Нико Росберг о переходе Хэмилтона: «Один из факторов – у «Феррари» нет необходимости звать гонщиков на встречи со спонсорами»

Росберг рассказал о проблеме спонсорских мероприятий для гонщиков.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что одним из факторов, повлиявших на решение Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседеса » в «Феррари » могло стать значительное сокращение обязательств общения со спонсорами.

Росберг ранее рассказывал о том, что за год пилоту может требоваться выделять до 60 дней на участие в различных спонсорских мероприятиях, и что многие гонщики не очень любят данную часть работы.

«Я уже рассказывал о том, что необходимость общаться со спонсорами может быть неприятной для гонщиков.

И мне кажется, что данный фактор мог быть одной из причин, по которым Льюис Хэмилтон решился на переход в «Феррари». Потому что «Феррари» почти не используют своих гонщиков на спонсорских мероприятиях. У них настолько мощный и известный бренд, что у «Феррари» просто нет необходимости обязательно звать гонщиков на встречи со спонсорами.

Как я слышал, в те времена, когда за «Феррари» выступал Феттель, Себу нужно было выделять десять дней в году на мероприятия со спонсорами. И все, десять.

И это на самом деле является немаловажным фактором, особенно для гонщика уже на закате его карьеры. Для тебя в такой ситуации важен покой. Так что да, я думаю, данный фактор тоже сыграл свою роль, когда Льюис обдумывал свое решение», – рассказал Росберг.

