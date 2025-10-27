Макс Ферстаппен: «Не ожидал, что смогу прорваться на подиум. Третье место – хороший результат»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Мехико, отметив, что в целом был удовлетворен тем, как отыгрался в гонке после неудачной квалификации.
«Да, отыграться удалось неплохо. Лично я не ожидал, что смогу прорваться на подиум. Да и на первом отрезке гонки все выглядело не лучшим образом. В тот момент мне казалось, что мы слишком медленные, и при этом у нас были проблемы с шинами.
Но да, когда потом мы перешли на «софт», а соперники, наоборот, перешли на «медиум», ситуация стала выглядеть лучше.
Да, если брать гонку в целом, то мы были не так конкурентоспособны, как Ландо Норриса, но на шинах «софт» наша машина определенно работала очень хорошо. Так что с учетом всех трудностей третье место – это хороший результат.
Если так посмотреть, то сегодня я проиграл 10 очков Ландо Норрису. Я еще до начала уик-энда говорил, что для того, чтобы получить шанс на титул, нам нужно все делать идеально. Сегодня этого не было. Вот и ответ на ваш вопрос.
Так что да, выиграть титул будет очень сложно. Надеюсь, у меня больше не будет таких гонок, как сегодня, И нам в любом случае нужно быть быстрыми», – рассказал Ферстаппен.
Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!