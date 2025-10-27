Джордж Расселл: «При достижении определенных условий мой контракт с «Мерседесом» будет автоматически продлен на сезон-2027»

Расселл рассказал об опции продления контракта.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сможет продлить свой контракт с командой на сезон-2027, если в чемпионате следующего года добьется определенных результатов.

До того, как Расселл подписал с «Мерседесом» новый контракт, в прессе появлялась информация о том, что британец хочет включить в своего соглашение опцию автоматического продления, если к определенному моменту сезона он будет опережать в общем зачете своего напарника.

«Вообще я раньше не говорил об этом публично, но по условиям соглашения если в следующем сезоне я буду выступать достаточно хорошо, то при достижении определенных условий мой контракт будет автоматически продлен на сезон-2027.

Так что судьба моего места в «Мерседесе» в 2027 году в моих руках. И я не должен снова оказаться в тех же условиях, в которых был полгода назад. Не буду вдаваться в конкретные детали, но если я буду выступать достаточно хорошо, то точно останусь в «Мерседесе», сто процентов», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!