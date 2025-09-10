Нико Росберг о новом контракте Расселла: «Мне кажется, Джордж теперь борется с Тото Вольффом его же методами»

Росберг высказал версию о причинах задержки с контрактом Расселла.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о причинах, по которым Джордж Расселл и «Мерседес » пока не подписали новый контракт.

Росберг считает, что после того, как Макс Ферстаппен решил остаться в «Ред Булл», позиции Расселла заметно усилились и теперь уже Джордж пытается добиться от Тото Вольффа максимально выгодных для себя условий.

«Вести переговоры с Тото Вольффом – это просто ужас. Когда ты пытаешься договориться об улучшенных для себя условиях, Тото просто исчезает с планеты. Он действительно пропадает, и ты даже не можешь с ним поговорить. Это правда ужасно. Я сильно страдал.

Но сейчас, как мне кажется, Тото и Джордж Расселл в какой-то степени поменялись местами. И Джордж как будто бы борется с Тото его же собственными методами. Джорджа, судя по всему, не устраивают несколько пунктов в контракте. Джордж является юниором «Мерседеса», и ему явно не предлагают тех же финансовых условий, что Ландо Норрису в «Макларене». При этом Джордж считает себя не хуже Ландо.

Думаю, что Джордж без всяких сомнений способен выступать на том же уровне, что и Ландо, выигрывать гонки и чемпионаты, если у него будет достаточно быстрая машина. Так что он явно будет считать несправедливым то, что ему предлагают зарплату совсем не как у Норриса.

А ведь еще есть спонсорские обязательства. Сейчас у команд «Ф-1» огромное количество спонсоров, которые платят вам очень много денег, но и требуют многого взамен. И, помимо всего прочего, они хотят видеть на своих мероприятиях гонщиков «Формулы-1». Они хотят, чтобы их клиенты могли встретиться с Джорджем Расселлом и все такое.

И все это…я, наверное, не станут говорить неприятно, потому что все, кто смотрит, сразу начнут говорить что-то вроде: «Заткнись, гонщики зарабатывают кучу денег, неужели так сложно сходить на спонсорское мероприятие, пожать руки нескольким людям, сфотографироваться». Но это и правда бывает неприятным.

Так что я думаю, что Джордж в том числе пытается сократить количество дней участия в обязательных спонсорских мероприятиях. Ведь их количество может доходить до 60 дней за год, а это очень много. В то время как все гонщики вместо того, чтобы ходить по спонсорским мероприятиям, в свободное время хотят гонять по «Нордшляйфе» за рулем машин класса GT3», – рассказал Росберг.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика