Жак Вильнев: ««Включение режима VSC в конце гонки – это просто позор»

Вильнев раскритиковал дирекцию гонки в Мехико.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подверг критике действия гоночной дирекции Гран-при Мехико.

Причиной для критики стало решение включить режим виртуальной машины безопасности в самом конце заезда, и тем самым прекратить борьбу за второе место между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером , а также борьбу Оскара Пиастри с Оливером Бермэном за четвертую позицию.

Дирекция гонки остановила заезд на два круга из-за того, что пилот «Уильямса» Карлос Сайнс сошел с дистанции гонки на стадионной секции. При этом, как стало понятно на повторах, Сайнс сумел самостоятельно заехать за заграждение в зоне безопасности.

«Включение режима VSC (виртуального автомобиля безопасности) в конце гонки – это просто позор. Болид Сайнса полностью находился за пределами трассы, вне гоночной траектории, еще и на самом медленном участке трассы.

Не было никакой причины использовать режим VSC на протяжении двух кругов. Эти гонки смотрят миллионы людей. Это тоже нужно принимать во внимание», – рассказал Вильнев.

