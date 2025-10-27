Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»

Алонсо напомнил, что должен вернуться в Мексику с быстрой машиной.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о техническом сходе на Гран-при Мехико.

«Проблема заключалась в перегреве. Мы знали, что придется тяжело, особенно в трафике. Постепенно все изнашивалось, пока не дошло до предела.

Мы где-то 15 кругов контролировали температуру тормозов, но из-за плотного трафика охлаждения не хватало», – сообщил испанец в эфире DAZN.

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мыслями об окончании сезона, следующей гонке в Мексике и сотрудничестве с техническим боссом «Астон Мартин » Эдрианом Ньюи :

«Нужно извлечь выводы и добиться прогресса перед оставшимися четырьмя этапами. Прежде всего это касается надежности.

Я сохраняю спокойствие и хорошо выступаю в квалификациях и гонках. Сегодня на старте все сложилось не в мою пользу, затем было потеряно время на пит-стопе, и я все равно сражался настолько высоко, насколько было возможно.

Надо прибавить, и посмотрим, получится ли набрать очки. Мы оптимистично настроены по поводу всех четырех гонок, и, уверен, шансы появятся.

В следующий раз мы приедем сюда с болидом Ньюи и, надеюсь, окажемся не такими медленными. Я никогда не набирал много очков в Мексике. С «Альпин » получалось, а с «Астон Мартин» возникало больше трудностей – трасса как будто нам не подходит. Хотя лично я проводил тут хорошие гонки.

Когда болид в порядке, мне нравится Мексика, и мы точно покажем скорость».

