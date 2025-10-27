  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»
5

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»

Алонсо напомнил, что должен вернуться в Мексику с быстрой машиной.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о техническом сходе на Гран-при Мехико.

«Проблема заключалась в перегреве. Мы знали, что придется тяжело, особенно в трафике. Постепенно все изнашивалось, пока не дошло до предела.

Мы где-то 15 кругов контролировали температуру тормозов, но из-за плотного трафика охлаждения не хватало», – сообщил испанец в эфире DAZN.

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мыслями об окончании сезона, следующей гонке в Мексике и сотрудничестве с техническим боссом «Астон Мартин» Эдрианом Ньюи:

«Нужно извлечь выводы и добиться прогресса перед оставшимися четырьмя этапами. Прежде всего это касается надежности.

Я сохраняю спокойствие и хорошо выступаю в квалификациях и гонках. Сегодня на старте все сложилось не в мою пользу, затем было потеряно время на пит-стопе, и я все равно сражался настолько высоко, насколько было возможно.

Надо прибавить, и посмотрим, получится ли набрать очки. Мы оптимистично настроены по поводу всех четырех гонок, и, уверен, шансы появятся.

В следующий раз мы приедем сюда с болидом Ньюи и, надеюсь, окажемся не такими медленными. Я никогда не набирал много очков в Мексике. С «Альпин» получалось, а с «Астон Мартин» возникало больше трудностей – трасса как будто нам не подходит. Хотя лично я проводил тут хорошие гонки.

Когда болид в порядке, мне нравится Мексика, и мы точно покажем скорость».

Фернандо Алонсо: «Соперники поехали по прямой в поворотах, ФИА закрывает глаза второй раз подряд. Урок усвоен»

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoФернандо Алонсо
logoЭдриан Ньюи
logoАстон Мартин
logoАльпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет причин спешить с принятием решения по составам пилотов»
1 минуту назад
Джордж Расселл: «При достижении определенных условий мой контракт с «Мерседесом» будет автоматически продлен на сезон-2027»
22 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Не ожидал, что смогу прорваться на подиум. Третье место – хороший результат»
35 минут назад
Эстебан Окон: «У «Хааса» был темп – нужно продолжать двигаться в том же направлении»
54 минуты назад
Фредерик Вассер: «Не особо переживал из-за VSC – меня больше беспокоил рестарт»
сегодня, 11:43
«Феррари» год не выигрывает в «Ф-1». Последнюю победу принес Сайнс на Гран-при Мехико-2024
сегодня, 11:40
ФИА включила режим VSC после сообщения о пожаре на болиде Сайнса
сегодня, 11:18
Дэймон Хилл о Гран-при Мехико: «Если не считать того, что Норрис всех разнес, гонка получилась отличной!»
сегодня, 10:57
«Когда твое имя просто упоминают рядом с Сенной, это нечто особенное». Ландо Норрис о первой победе «Макларена» в Мексике с 1989-го
сегодня, 10:46
Гельмут Марко: «Решение о втором пилоте «Ред Булл» будет принято ближе к этапу в Абу-Даби»
сегодня, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15