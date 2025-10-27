Норриса освистали в Мексике за то, что ему «дарят титул». Ландо предложили «вернуть» Пиастри 3 очка

Норриса удивила причина освистывания в Мексике.

После победы на Гран-при Мехико пилота «Макларена » Ландо Норриса освистали во время интервью и на подиуме.

Журналист местного издания связал такое поведение с разменом позиций на Гран-при Италии – тогда британец финишировал вторым, его напарник Оскар Пиастри – третьим. Предложение репортера «вернуть» Оскару три очка вызвало недоумение пилота.

– Я немного поясню по поводу освистывания. Похоже, некоторые мексиканцы считают – мы провели опрос – что тебе дарят титул. Вот почему свист. Мы спросили: «Что нужно сделать Ландо?», и они ответили: «Вернуть три очка». Такой вариант набрал самый большой процент голосов. Фактически вот причина освистывания в Мексике.

Так что же, ты готов вернуть те три очка?

– Откуда?

– С той гонки, когда команда завалила твой пит-стоп, а затем тебе вернули позицию, и ты получил три дополнительных очка. По сути, люди думают, что тебе дарят чемпионство.

– Конечно. Если они так считают, то, безусловно, имеют на это право. Пусть думают, что хотят.

Наша команда старается действовать честно. Мы и тогда об этом говорили. Это та же ситуация, что и два года назад (в 2024-м – Спортс’’) в Будапеште, когда я мог победить, но пропустил Оскара и дал ему выиграть гонку, которую он заслуживал выиграть.

Честно говоря, это то же самое. Оскар заслуживал победу в прошлом году в Будапеште, я заслуживал финишировать выше в Монце. Все просто.

