Карлос Сайнс о сходе: «Специально заехал за барьеры, чтобы избежать появления машины безопасности»

Сайнс старался максимально безопасно сойти в Мехико.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Мехико, а также рассказал о том, что старался всеми силами избежать появления на трассе машины безопасности, когда в конце гонки он был вынужден сойти с дистанции заезда.

Однако несмотря на все усилия Сайнса дирекция гонки включила режим VSC (виртуальной машины безопасности) и тем самым остановила борьбу между Леклером и Ферстаппеном за второе место и между Бермэном и Пиастри за четвертое.

«В этой гонке у нас было очень много проблем. Вероятно, сильно повлиял контакт с болидом соперника на старте. Как мне кажется, мы пытались войти в первый поворот то ли втроем, то ли вчетвером, там возникла серьезная драка. Сразу три или четыре машины ехали бок о бок – впрочем, как и всегда на Гран-при Мехико.

Думаю, я повредил обод колеса, из-за чего у меня возникли проблемы с первым комплектом шин. Я повредил и располагающиеся там сенсоры, которые контролируют скорость. Стал плохо работать и ограничитель скорости на пит-лейн.

Несмотря на то, что мы получили 5-секундный штраф за первый пит-стоп (из-за превышения скорости на пит-лейн), мы все равно претендовали на очки, но затем нам пришлось проводить второй пит-стоп. И у нас снова возникла проблема с работой ограничителя скорости на пит-лейн. Очень досадно, потому что несмотря на проблемы со стратегией, с шинами и с болидом, мы все равно были быстры. Но проблем оказалось слишком много.

Что касается схода, то я специально заехал за барьеры, чтобы избежать появления машины безопасности или включения режима VSC. Мне казалось, я сделал все, чтобы обезопасить ситуацию», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!