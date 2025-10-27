  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс о сходе: «Специально заехал за барьеры, чтобы избежать появления машины безопасности»
0

Карлос Сайнс о сходе: «Специально заехал за барьеры, чтобы избежать появления машины безопасности»

Сайнс старался максимально безопасно сойти в Мехико.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Мехико, а также рассказал о том, что старался всеми силами избежать появления на трассе машины безопасности, когда в конце гонки он был вынужден сойти с дистанции заезда.

Однако несмотря на все усилия Сайнса дирекция гонки включила режим VSC (виртуальной машины безопасности) и тем самым остановила борьбу между Леклером и Ферстаппеном за второе место и между Бермэном и Пиастри за четвертое.

«В этой гонке у нас было очень много проблем. Вероятно, сильно повлиял контакт с болидом соперника на старте. Как мне кажется, мы пытались войти в первый поворот то ли втроем, то ли вчетвером, там возникла серьезная драка. Сразу три или четыре машины ехали бок о бок – впрочем, как и всегда на Гран-при Мехико.

Думаю, я повредил обод колеса, из-за чего у меня возникли проблемы с первым комплектом шин. Я повредил и располагающиеся там сенсоры, которые контролируют скорость. Стал плохо работать и ограничитель скорости на пит-лейн.

Несмотря на то, что мы получили 5-секундный штраф за первый пит-стоп (из-за превышения скорости на пит-лейн), мы все равно претендовали на очки, но затем нам пришлось проводить второй пит-стоп. И у нас снова возникла проблема с работой ограничителя скорости на пит-лейн. Очень досадно, потому что несмотря на проблемы со стратегией, с шинами и с болидом, мы все равно были быстры. Но проблем оказалось слишком много.

Что касается схода, то я специально заехал за барьеры, чтобы избежать появления машины безопасности или включения режима VSC. Мне казалось, я сделал все, чтобы обезопасить ситуацию», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
logoФИА
logoГран-при Мексики
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Чувствую себя увереннее в болиде – с этим были проблемы. В Сингапуре я объяснил команде, что мне не нравится»
9 минут назад
Расселл недоволен действиями «Мерседеса»: «Нужно было либо сразу проводить обмен позициями с Антонелли, либо не проводить вообще»
18 минут назад
У Ферстаппена осталось 7 штрафных баллов. Летом Макс был на грани дисквалификации на Гран-при
44 минуты назад
Норриса освистали в Мексике за то, что ему «дарят титул». Ландо предложили «вернуть» Пиастри 3 очка
сегодня, 13:42
Жак Вильнев: ««Включение режима VSC в конце гонки – это просто позор»
сегодня, 13:33
Андреа Стелла: «После гонки в Мехико уверенность «Макларена» в победе в чемпионате возросла»
сегодня, 13:20
Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет причин спешить с принятием решения по составам пилотов»
сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «При достижении определенных условий мой контракт с «Мерседесом» будет автоматически продлен на сезон-2027»
сегодня, 12:32
Макс Ферстаппен: «Не ожидал, что смогу прорваться на подиум. Третье место – хороший результат»
сегодня, 12:19
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»
сегодня, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15