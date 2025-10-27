Андреа Стелла: «После гонки в Мехико уверенность «Макларена» в победе в чемпионате возросла»

«Макларен» теперь больше уверен в победе в чемпионате – заявил Стелла.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла подвел итоги Гран-при Мехико, отметив, что победа в гонке и хорошая скорость болида повысила уверенность команды в том, что чемпионат этого сезона все-таки выиграет Оскар Пиастри или Ландо Норрис, а не Макс Ферстаппен .

«После этой гонки наша уверенность в победе в чемпионате возросла. Она увеличилась, потому что мы доказали, что наша машина способна выигрывать гонки, а при определенных условиях и доминировать. В контексте борьбы Ландо Норриса и Оскара Пиастри за победу в чемпионате это самый важный фактор. И я не думаю, что фактор математических шансов на титул того или иного пилота так уж важен.

Потому что конкурентоспособность болида важнее. И для нас было важным подтвердить эту конкурентоспособность. И даже в случае с Оскаром – даже с учетом того, что в этот уик-энд он проиграл несколько очков Ферстаппену, Пиастри, как я думаю, многому научился в этот уик-энд», – рассказал Стелла.

