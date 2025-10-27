  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет причин спешить с принятием решения по составам пилотов»
3

Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет причин спешить с принятием решения по составам пилотов»

В «Ред Булл» откладывают решение по составу пилотов.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал о том, что в команде не будут спешить с выборов состава пилотов для «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на следующий сезон.

Мекьес отметил, что тем самым у гонщиков будет больше возможностей проявить себя.

«Мы хотим дать себе еще какое-то время на принятие решения по составу пилотов. Юки Цунода прибавляет, другие наши пилоты тоже движутся вперед. У нас нет причин спешить с принятием решения, нам понадобится еще какое-то время.

Считается, что напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар, а место в «Рейсинг Буллз» вместе с юниором Арвидом Линдбладом займет либо Лиам Лоусон, либо Юки Цунода.

При этом мы понимаем, что все, кто вовлечен в эту ситуацию, хотели бы узнать о решении как можно раньше. Но мы не видим причин для спешки. Мы дадим себе столько времени, сколько посчитаем нужным. И при этом дадим гонщикам как можно больше времени и шансов проявить себя на трассе – показать, кто является лучшим», – рассказал Мекьес.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoМакс Ферстаппен
logoЮки Цунода
logoРейсинг Буллз
logoЛоран Мекьес
logoРед Булл
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Чувствую себя увереннее в болиде – с этим были проблемы. В Сингапуре я объяснил команде, что мне не нравится»
8 минут назад
Расселл недоволен действиями «Мерседеса»: «Нужно было либо сразу проводить обмен позициями с Антонелли, либо не проводить вообще»
17 минут назад
Карлос Сайнс о сходе: «Специально заехал за барьеры, чтобы избежать появления машины безопасности»
43 минуты назад
У Ферстаппена осталось 7 штрафных баллов. Летом Макс был на грани дисквалификации на Гран-при
43 минуты назад
Норриса освистали в Мексике за то, что ему «дарят титул». Ландо предложили «вернуть» Пиастри 3 очка
сегодня, 13:42
Жак Вильнев: ««Включение режима VSC в конце гонки – это просто позор»
сегодня, 13:33
Андреа Стелла: «После гонки в Мехико уверенность «Макларена» в победе в чемпионате возросла»
сегодня, 13:20
Джордж Расселл: «При достижении определенных условий мой контракт с «Мерседесом» будет автоматически продлен на сезон-2027»
сегодня, 12:32
Макс Ферстаппен: «Не ожидал, что смогу прорваться на подиум. Третье место – хороший результат»
сегодня, 12:19
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»
сегодня, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15