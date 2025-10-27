Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет причин спешить с принятием решения по составам пилотов»

В «Ред Булл» откладывают решение по составу пилотов.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес рассказал о том, что в команде не будут спешить с выборов состава пилотов для «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз » на следующий сезон.

Мекьес отметил, что тем самым у гонщиков будет больше возможностей проявить себя.

«Мы хотим дать себе еще какое-то время на принятие решения по составу пилотов. Юки Цунода прибавляет, другие наши пилоты тоже движутся вперед. У нас нет причин спешить с принятием решения, нам понадобится еще какое-то время.

Считается, что напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар, а место в «Рейсинг Буллз» вместе с юниором Арвидом Линдбладом займет либо Лиам Лоусон , либо Юки Цунода .

При этом мы понимаем, что все, кто вовлечен в эту ситуацию, хотели бы узнать о решении как можно раньше. Но мы не видим причин для спешки. Мы дадим себе столько времени, сколько посчитаем нужным. И при этом дадим гонщикам как можно больше времени и шансов проявить себя на трассе – показать, кто является лучшим», – рассказал Мекьес.

