У Ферстаппена осталось 7 штрафных баллов. Летом Макс был на грани дисквалификации на Гран-при
Количество штрафных баллов Ферстаппена продолжает снижаться.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен летом находился в одном штрафном балле от дисквалификации на один этап «Формулы-1» – на его счету было 11 очков.
Два балла были списаны в конце июня. Сегодня «сгорели» еще два очка, заработанные на прошлогоднем Гран-при Мехико. Сейчас на счету нидерландца семь штрафных пунктов, еще один спишется через неделю, до следующей гонки (Гран-при Сан-Паулу пройдет 9 ноября).
Лидером «Ф-1» по данному показателю является гонщик «Хааса» Оливер Бермэн. Британец заработал десять очков, однако два из них «сгорят» в ближайшие дни.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
