У Ферстаппена осталось 7 штрафных баллов. Летом Макс был на грани дисквалификации на Гран-при

Количество штрафных баллов Ферстаппена продолжает снижаться.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен летом находился в одном штрафном балле от дисквалификации на один этап «Формулы-1» – на его счету было 11 очков.

Два балла были списаны в конце июня. Сегодня «сгорели» еще два очка, заработанные на прошлогоднем Гран-при Мехико. Сейчас на счету нидерландца семь штрафных пунктов, еще один спишется через неделю, до следующей гонки (Гран-при Сан-Паулу пройдет 9 ноября).

Лидером «Ф-1» по данному показателю является гонщик «Хааса » Оливер Бермэн . Британец заработал десять очков, однако два из них «сгорят» в ближайшие дни.

«Это штраф, точно». Шарль Леклер сообщил «Феррари», что Ферстаппен недостаточно замедлился под желтыми флагами

Лидеры «Ф-1» дружно срезали повороты, но наказали только Хэмилтона. Неужели справедливо?