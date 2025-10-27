Эстебан Окон: «У «Хааса» был темп – нужно продолжать двигаться в том же направлении»

Окон подвел итоги этапа в Мехико.

Пилот «Хааса » поделился мнением о результатах Гран-при Мехико, где финишировал 9-м.

Его напарник Оливер Бермэн стал 4-м. Благодаря этому «Хаас» вышел на 8-ю строчку в Кубке конструкторов, опередив «Заубер».

«Это очень, очень хороший результат для команды, я очень рад. Думаю, у нас был темп, уик-энд прошел хорошо. Нам удалось подняться на одну позицию выше в Кубке конструкторов, так что все оказалось еще лучше.

Я также доволен собственной гонкой: она прошла прилично. Но особенно поздравляю Олли и всю команду.

У нас хороший период, нужно продолжать выступать в том же духе в следующих гонках. Продолжим двигаться в том же направлении. За этот уик-энд мы многому научились, чему я рад», – отметил Окон .

