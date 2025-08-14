Николас Томбасис: «Не считаю, что в 2026-м у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м»

В ФИА убеждены, что «Ф-1» избежит повторения сценария с моторами 2014 года.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис ожидает, что ни у одного из производителей не будет огромного отрыва от конкурентов с введением новых силовых установок в следующем сезоне «Формулы-1».

«Не считаю, что у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м. Тогда силовые установки стали гораздо сложнее. В этот раз мы движемся в противоположном направлении, упрощаем технологию. Больше не будет модуля MGU-H, в определенных областях введут строгие ограничения.

С другой стороны, придут новые производители, и, конечно, есть риск, что у одного из них не получится с первой попытки», – заявил менеджер.

Томбасис ответил на вопрос, смогут ли аутсайдеры догнать лидеров:

«Да. Каждые шесть гонок мы будем измерять производительность каждого двигателя. Тем, кто окажется ниже определенного уровня, будет предоставлена возможность доработки. Это может выражаться в трех формах: больше средств на разработку, больше часов на испытательных стендах, больше времени на омологацию спецификации мотора».

В то же время Николас отрицает, система является копией «баланса производительности» в чемпионате мира по гонкам на выносливость:

«Это не так. Правила останутся едиными для всех. Никто не получит больше рабочего объема или топлива.

Если бы не ограничение бюджетов, отстающие производители просто вложили бы больше денег. Из-за потолка расходов существует риск, что догнать так и не удастся. Но никто не хочет проигрывать вечно – и это было бы несправедливо».

