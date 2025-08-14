  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Николас Томбасис: «Не считаю, что в 2026-м у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м»
0

Николас Томбасис: «Не считаю, что в 2026-м у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м»

В ФИА убеждены, что «Ф-1» избежит повторения сценария с моторами 2014 года.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис ожидает, что ни у одного из производителей не будет огромного отрыва от конкурентов с введением новых силовых установок в следующем сезоне «Формулы-1».

«Не считаю, что у одного моториста будет существенное преимущество, как в 2014-м. Тогда силовые установки стали гораздо сложнее. В этот раз мы движемся в противоположном направлении, упрощаем технологию. Больше не будет модуля MGU-H, в определенных областях введут строгие ограничения.

С другой стороны, придут новые производители, и, конечно, есть риск, что у одного из них не получится с первой попытки», – заявил менеджер.

Томбасис ответил на вопрос, смогут ли аутсайдеры догнать лидеров:

«Да. Каждые шесть гонок мы будем измерять производительность каждого двигателя. Тем, кто окажется ниже определенного уровня, будет предоставлена возможность доработки. Это может выражаться в трех формах: больше средств на разработку, больше часов на испытательных стендах, больше времени на омологацию спецификации мотора».

В то же время Николас отрицает, система является копией «баланса производительности» в чемпионате мира по гонкам на выносливость:

«Это не так. Правила останутся едиными для всех. Никто не получит больше рабочего объема или топлива.

Если бы не ограничение бюджетов, отстающие производители просто вложили бы больше денег. Из-за потолка расходов существует риск, что догнать так и не удастся. Но никто не хочет проигрывать вечно – и это было бы несправедливо».

Жак Вильнев: «В 2026-м «Мерседес» не застанет врасплох других мотористов, как в 2014-м»

Найджел Мэнселл о будущем Ферстаппена: «До сезона-2026 никто не узнает, у кого лучший болид. Известно одно: у «Мерседеса» будет фантастический мотор»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
logoФИА
logoФормула-1
Николас Томбасис
регламент
logoWEC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эндрю Шовлин о трудностях Антонелли: «Во многом это проблема команды, «Мерседес» должен помочь Кими»
46 минут назад
Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл должен уволить Ланса, если хочет завоевать титул. Проигрыш Алонсо 0:27 в квалификациях говорит сам за себя»
33вчера, 17:49
Пиастри – лучший гонщик 1-й половины сезона по версии The Athletic, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 4-й, Хэмилтон не попал в топ-10
6вчера, 17:17
Берни Экклстоун: «Не уверен, что приглашение Хэмилтона – верное решение «Феррари», Льюис ведет политические игры»
5вчера, 16:18
Шарль Леклер: «Ясно представляю успех «Феррари» со мной за рулем. Скудерия слишком давно не выигрывала титул»
16вчера, 15:03
Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа
14вчера, 14:13Фото
Берни Экклстоун: «У «Ред Булл» не было плана Б на случай проблем с Хорнером или Ферстаппеном»
вчера, 13:50
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Убежден, Леклер задавался вопросом: «Боже мой, что я делаю в «Феррари»?» Но альтернатив нет»
2вчера, 13:07
Нико Росберг: «Судьба титула решится в голове Норриса»
5вчера, 12:31
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос допустил переход Хорнера в «Альпин»: «Лишь там можно стать совладельцем»
4вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
11 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото