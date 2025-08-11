Жак Вильнев: «В 2026-м «Мерседес» не застанет врасплох других мотористов, как в 2014-м»

Вильнев прокомментировал теорию о доминировании «Мерседеса» в 2026-м.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев призвал не верить слухам о том, что силовые установки «Мерседеса» в следующем сезоне будут значительно превосходить остальные.

«В 2014 году у «Мерседеса» было преимущество в пять лет над соперниками. Более мощные двигатели уже были готовы и находились в боксах, пока остальные со своими силовыми установками догоняли.

Из-за этого многие ожидают повторения тех событий в 2026-м. Однако я не считаю, что в этот раз других производителей застанут врасплох.

Сейчас все начинают разработку с глубоким пониманием, как работают такие силовые установки. Почему «Мерседес» должен совершить еще один большой скачок вперед? Ведь технология та же, просто она применяется иначе.

Слухи о превосходстве моторов «Мерседеса» остаются лишь слухами. Никто толком не знает, что происходит за кулисами в различных отделах.

В любом случае, не похоже, что эти моторные правила сохранятся долго. И, надеюсь, ни у кого не будет огромного преимущества над остальными. Ведь обычно такое преимущество сохраняется надолго, мотор нельзя улучшить так же быстро, как шасси или аэродинамику», – порассуждал Вильнев.

