Найджел Мэнселл о будущем Ферстаппена: «До сезона-2026 никто не узнает, у кого лучший болид. Известно одно: у «Мерседеса» будет фантастический мотор»
Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл высказался о решении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена дождаться сезона-2026, после чего думать о команде на 2027-й.
«Полагаю, Макс правильно сказал: до первой гонки в Австралию никто точно не узнает, у кого лучший болид.
Известно одно: у «Мерседеса» будут фантастические мотор и силовая установка», – заявил Мэнселл.
Британец также поделился мыслями о других командах:
«[«Астон Мартин» -] это большой вызов. Огромные перемены всего за год – как будто завтра не наступит. И в «Астон Мартин» теперь Эдриан Ньюи. Команда может выстрелить.
«Феррари» – кто знает? Найдут ли там верную формулу? Любой коллектив, который ее найдет, будет доминировать в первый сезон. Это захватывающе. Немного пугающе, но захватывающе».
Мартин Брандл: «Расселл не захочет повторения ситуации с Ферстаппеном и «Мерседесом» в 2026-м»
Ферстаппен – лучший пилот 1-й половины 2025-го по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Расселлом и Леклером