Найджел Мэнселл о будущем Ферстаппена: «До сезона-2026 никто не узнает, у кого лучший болид. Известно одно: у «Мерседеса» будет фантастический мотор»

Мэнселл порассуждал о вариантах для Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл высказался о решении пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена дождаться сезона-2026, после чего думать о команде на 2027-й.

«Полагаю, Макс правильно сказал: до первой гонки в Австралию никто точно не узнает, у кого лучший болид.

Известно одно: у «Мерседеса » будут фантастические мотор и силовая установка», – заявил Мэнселл.

Британец также поделился мыслями о других командах:

«[«Астон Мартин» -] это большой вызов. Огромные перемены всего за год – как будто завтра не наступит. И в «Астон Мартин» теперь Эдриан Ньюи. Команда может выстрелить.

«Феррари » – кто знает? Найдут ли там верную формулу? Любой коллектив, который ее найдет, будет доминировать в первый сезон. Это захватывающе. Немного пугающе, но захватывающе».

