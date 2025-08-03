Ферстаппен избежал наказания за момент с Хэмилтоном, Льюис пропустил слушания. У Макса осталось 9 штрафных баллов
Стюарды не выписали штраф Ферстаппену за инцидент с Хэмилтоном.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал наказания за эпизод с гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Венгрии. Нидерландца подозревали в выдавливании соперника за пределы трека при обгоне.
Представитель «Феррари» подтвердил, что спортсмены не дошли до контакта. Хэмилтон пропустил слушания и попросил передать, что сам решил не предпринимать попыток остаться на трассе.
На счету Ферстаппена остались девять штрафных баллов, Макс является лидером «Формулы-1» по данному показателю.
Макс Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: «Да ничего не произошло. Мы даже не коснулись»
Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости