Ферстаппен избежал наказания за момент с Хэмилтоном, Льюис пропустил слушания. У Макса осталось 9 штрафных баллов

Стюарды не выписали штраф Ферстаппену за инцидент с Хэмилтоном.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен избежал наказания за эпизод с гонщиком «Феррари » Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Венгрии. Нидерландца подозревали в выдавливании соперника за пределы трека при обгоне.

Представитель «Феррари » подтвердил, что спортсмены не дошли до контакта. Хэмилтон пропустил слушания и попросил передать, что сам решил не предпринимать попыток остаться на трассе.

На счету Ферстаппена остались девять штрафных баллов, Макс является лидером «Формулы-1» по данному показателю.

Макс Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: «Да ничего не произошло. Мы даже не коснулись»

Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й