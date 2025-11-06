Эстебан Окон: «Не люблю кричать о болезни, но гонка в Мексике стала одной из тяжелейших в карьере»

Окон сообщил, что выступал в Мексике больным.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон признал, что был не в лучшем состоянии на Гран-при Мехико.

«Я болел на прошлой неделе, и все было довольно плохо. Потребовалось время, чтобы восстановиться, честно говоря. Я не люблю кричать о болезни, но да, [гонка в Мексике ], пожалуй, стала одной из тяжелейших в карьере.

Последние 15 кругов были пыткой, и это мягко сказано, но все равно получилось их преодолеть, набрать очки для команды. Вот что важно, но да, довольно странно, когда заболеваешь так рано.

Однако в паддоке многие болели, в нашей команде тоже. Длинные сезоны изматывают, и, надеюсь, теперь у меня иммунитет на зиму и следующий год», – отметил Эстебан перед Гран-при Сан-Паулу.

Эстебан Окон: «Пожилой мужчина считал меня сыном, потому что я дал ему автограф. Он даже взял такси до дома моих родителей»

Гоночный инженер Окона: «В детстве хотела стать пилотом «Формулы-1»