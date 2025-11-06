  • Спортс
1

Фредерик Вассер о борьбе Норриса с Пиастри: «Приятная проблема для «Макларена», у которого два конкурентоспособных гонщика»

Вассер похвалил «Макларен», который не выбирает первого номера.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оценил ситуацию в «Макларене»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри претендуют на титул, в то время как им противостоит явный лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Это приятная проблема для «Макларена», который, в конце концов, здорово себя проявил в этом сезоне. У команды два конкурентоспособных гонщика. Иногда это Оскар, иногда Ландо. Так продолжится до конца года.

Это плюс для «Ф-1», плюс для шоу. Тот факт, что Макс возвращается, что три коллектива сражаются за второе место в Кубке конструкторов – [нас разделяют] десять очков.

Повторюсь, такая борьба в чемпионате – хорошая новость для нашего спорта», – заявил француз перед Гран-при Сан-Паулу.

Зак Браун: «Скорее соглашусь на повторение сезона-2007, чем отдам предпочтение одному из пилотов «Макларена»

Андреа Стелла сравнил Норриса и Пиастри с сыновьями: «Как можно сказать, что кто-то из них любимый?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoФеррари
logoФредерик Вассер
logoМакларен
logoОскар Пиастри
