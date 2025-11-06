Шарль Леклер о помолвке: «Кто следующий в «Ф-1»? Гасли – легкий вопрос»
Леклер призвал Гасли сделать предложение девушке.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал помолвку со своей подругой Александрой Сен-Мле и сообщил о «давлении» на коллегу из «Альпин» Пьера Гасли.
«Я очень счастлив, это была особенная неделя.
Кто следующий помолвится в «Формуле-1»? О, легкий вопрос. Пьер. Думаю, Пьер. Хочу немного оказать на него давление. Мы росли вместе, так что… Ты следующий», – заявил монегаск на пресс-конференции перед Гран-при Сан-Паулу, сидя рядом с другом.
Леклер женится – как же красиво обставил помолвку! А кто избранница звезды «Феррари»?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
