Шарль Леклер о помолвке: «Кто следующий в «Ф-1»? Гасли – легкий вопрос»

Леклер призвал Гасли сделать предложение девушке.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал помолвку со своей подругой Александрой Сен-Мле и сообщил о «давлении» на коллегу из «Альпин » Пьера Гасли .

«Я очень счастлив, это была особенная неделя.

Кто следующий помолвится в «Формуле-1»? О, легкий вопрос. Пьер. Думаю, Пьер. Хочу немного оказать на него давление. Мы росли вместе, так что… Ты следующий», – заявил монегаск на пресс-конференции перед Гран-при Сан-Паулу, сидя рядом с другом.

Леклер женится – как же красиво обставил помолвку! А кто избранница звезды «Феррари»?