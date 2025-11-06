7 ключевых специалистов покинут «Астон Мартин» в рамках реструктуризации, в том числе директор по аэродинамике и экс-главный конструктор (BBC)

«Астон Мартин» проведет радикальные перестановки перед сезоном-2026.

Автоспортивные СМИ сообщили о том, что команду «Формулы-1» «Астон Мартин» покинет ряд ведущих сотрудников.

По сведениям BBC, в рамках масштабной реструктуризации перед сезоном-2026 из коллектива уйдут по меньшей мере семь сотрудников конструкторского отдела. В их числе – бывший главный конструктор Акио Хага и Эрик Блондин, который занимает пост директора по аэродинамике, а ранее работал в «Мерседесе ». Некоторые из специалистов, возможно, перейдут на работу вне «Ф-1», но останутся в компании «Астон Мартин».

Другие издания делятся схожей информацией. В команде подтвердили техническую реструктуризацию, однако отказались от подробных комментариев.

Лоренс Стролл: «Не сдамся, пока «Астон Мартин» не станет чемпионом»

Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»