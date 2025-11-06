Фернандо Алонсо: «Босс «Макларена» сказал в 2007-м: «Сражаемся против Фернандо, а не против Райкконена». Сейчас с Норрисом и Пиастри совсем другая ситуация»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил, что думает о риске повторения сезона-2007: тогда испанец и его напарник по «Макларену» Льюис Хэмилтон проиграли титул гонщику «Феррари» Кими Райкконену.
По словам двукратного чемпиона «Формулы-1», нынешний босс британской команды Зак Браун, в отличие от Рона Денниса, не станет бороться с одним из своих пилотов, Ландо Норрисом или Оскаром Пиастри, проигнорировав лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Да, риск всегда есть, однако не думаю, что ситуация точно такая же. В 2007 году, помню, Рон сказал в Китае: «Мы сражаемся против Фернандо, а не против Кими».
Представьте, что Зак сейчас скажет: «Мы сражаемся против Оскара, а не против Макса». Совсем другая ситуация», – заявил Алонсо перед Гран-при Сан-Паулу.
