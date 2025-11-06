  • Спортс
  • Лиам Лоусон о том, что его обвиняли в инциденте с маршалами: «До сих пор удивлен. Благодарен ФИА, заявление очень четкое»
1

Лоусон высказался о претензиях со стороны мексиканцев.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон отреагировал на то, что мексиканская автомобильная федерация обвиняла его в инциденте с маршалами на Гран-при Мехико.

Позже ФИА сообщила, что новозеландец действовал корректно в эпизоде, который мог закончиться трагически.

«Я был очень удивлен. Считаю, заявление ФИА было очень четким и очень точным. Нет необходимости говорить что-то еще.

Разумеется, проверили все, что привело к случившемуся, и то, что я делал в машине – замедлился и избежал столкновения, а также поехал по совершенно другой траектории в сравнении со всем оставшимся уик-эндом.

Но да, я был крайне удивлен. И до сих пор удивлен.

Я пообщался [с ФИА] и очень благодарен за это. Я понимаю, что в нашем спорте есть множество переменных, и пусть повторение случившегося маловероятно, это не должно происходить.

Всегда есть вероятность, что что-то похожее случится, и важно принять меры, чтобы это предотвратить. С этим нет никаких проблем. Просто они выпустили объявление и попытались обвинить меня в чем-то.

В тот момент я больше переживал из-за того, что перед мной трассу перебегают два человека [чем из-за поврежденной машины]. Я не имел понятия, куда они побегут, и пытался не менять направление, насколько это возможно, чтобы не испугать и не спровоцировать их на смену направления. Я думал только об этом. В любом случае болид был очень серьезно поврежден, и инцидент не повлиял на нашу гонку», – заявил Лиам, сошедший в Мексике, перед Гран-при Сан-Паулу.

Мексиканская федерация обвинила Лоусона в инциденте с маршалами. Лиам чуть не наехал на людей, перебегавших трассу

ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
