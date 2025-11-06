Макс Ферстаппен: «В 2023-м легко отыграл бы 36 очков за 4 гонки, сейчас понадобится удача»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул с гонщиками «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, которым нидерландец уступает 36 и 35 очков, соответственно.
«Были хорошие этапы, и отставание сократилось, но осталось всего четыре гонки, и разрыв все еще большой.
Мне нужно каждый уик-энд набирать гораздо больше очков, а это непросто. В 2023-м году – с учетом того, как все складывалось тогда – вы могли бы попросить меня отыграть 36 очков за четыре гонки, и я бы ответил: «Без проблем, легко». Но в этом сезоне ситуация слегка отличается, поэтому важно все оптимизировать и идеально проводить уик-энды.
Пожалуй, понадобится немного удачи на одном из этапов, чтобы сделать более серьезный шаг, но мы выложимся по полной. Хватит ли этого – не знаю, но терять нечего. В худшем случае я займу третье место, в лучшем – выиграю титул.
На меня давления нет. Даже если я не выиграю, то все равно буду знать, что провел действительно хороший год. Будет очень тяжело, так что необходимо реалистично оценивать шансы.
До сих пор оставаться в борьбе – уже выдающееся достижение. Безусловно, это связано с прогрессом команды, которая никогда не сдается, и в этом ее сила. Это очень впечатляет», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Сан-Паулу.
