Макс Ферстаппен: «В 2023-м легко отыграл бы 36 очков за 4 гонки, сейчас понадобится удача»

Ферстаппен заявил, что без проблем бы отыграл нынешнее отставание в 2023-м.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул с гонщиками «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри , которым нидерландец уступает 36 и 35 очков, соответственно.

«Были хорошие этапы, и отставание сократилось, но осталось всего четыре гонки, и разрыв все еще большой.

Мне нужно каждый уик-энд набирать гораздо больше очков, а это непросто. В 2023-м году – с учетом того, как все складывалось тогда – вы могли бы попросить меня отыграть 36 очков за четыре гонки, и я бы ответил: «Без проблем, легко». Но в этом сезоне ситуация слегка отличается, поэтому важно все оптимизировать и идеально проводить уик-энды.

Пожалуй, понадобится немного удачи на одном из этапов, чтобы сделать более серьезный шаг, но мы выложимся по полной. Хватит ли этого – не знаю, но терять нечего. В худшем случае я займу третье место, в лучшем – выиграю титул.

На меня давления нет. Даже если я не выиграю, то все равно буду знать, что провел действительно хороший год. Будет очень тяжело, так что необходимо реалистично оценивать шансы.

До сих пор оставаться в борьбе – уже выдающееся достижение. Безусловно, это связано с прогрессом команды, которая никогда не сдается, и в этом ее сила. Это очень впечатляет», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Сан-Паулу.

