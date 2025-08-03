Макс Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: «Да ничего не произошло. Мы даже не коснулись»
Пилот «Ред Булл» прокомментировал борьбу с Льюисом Хэмилтоном на 29-м круге Гран-при Венгрии.
Хотя между пилотами не произошло контакта, судьи решили детальнее изучить инцидент после гонки из-за жесткой атаки Ферстаппена, вынудившей Хэмилтона выйти за пределы трассы.
В итоговом вердикте признано, что никакого нарушения не было.
«Да ничего не произошло. Мы даже не коснулись – вот и все. Мне весьма трудно понять, почему это расследуется после гонки.
Мы объяснили свою позицию [судьям]. Льюиса на слушании не было, но мы рассказали свою версию произошедшего. Не думаю, что Льюиса сильно тревожит эта ситуация, ведь если бы его это волновало, то он бы пришел в комнату к судьям, верно?
Думаю, мы оба провели уик-энд не лучшим образом, так что все это мелочи. Что важнее, так это необходимость изучить наш темп, который был не особо хорош», – сказал Ферстаппен после разговора со стюардами и до их решения.
Продолжив рассуждать об инциденте с Хэмилтоном, Ферстаппен пояснил:
«Что ж, ничего не случилось. Я просто совершил обгон по внутренней траектории. Конечно, это скоростной поворот, но с нашим уровнем прижимной силы здесь сохраняется определенный контроль над машиной.
Думаю, Льюис очень поздно понял, что я находился на внутренней траектории. Так что он слегка отрулил, а затем выехал за пределы трассы. Мы не коснулись. Ничего не произошло».
