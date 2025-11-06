  • Спортс
1

Оливер Бермэн о потенциальной замене Хэмилтона: «После одного уик-энда пишут такое, после другого – обратное. Меня это не волнует»

Бермэн не обращает внимания на слухи о «Феррари».

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн рассказал, как относится к предположениям о своем переходе в «Феррари» на место Льюиса Хэмилтона в будущем.

На Гран-при Мехико Оливер повторил лучший результат своей команды в истории, заняв четвертое место.

«После одного уик-энда говорят такое, но этап до этого сложился не очень, и пишут обратное. Пресса любит заголовки и все такое. Разумеется, уик-энд получился прекрасным, и я очень доволен, но такие вещи меня не особо волнуют.

Я стараюсь сосредоточиться на работе и продолжить выдавать хорошие результаты, зарабатывать очки, в том числе для команды.

Это был хороший уик-энд, но надо оставаться реалистами: вряд ли в ближайших четырех гонках можно ждать борьбу за топ-4, топ-5. Конечно, мне повезло, что все сложилось, и мы провели очень хорошую гонку. Надо продолжать в том же духе, но целью на следующие четыре этапа будет попадание в очки», – отметил британец перед Гран-при Сан-Паулу.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФеррари
logoОливер Бермэн
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoХаас
возможные переходы
logoГран-при Мексики
