Ландо Норрис: «Надеюсь провести уик-энд, как в Мексике, но в Бразилии будет высокая конкуренция и непредсказуемая погода»

Норрис ответил, продолжит ли доминировать в Бразилии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о том, рассчитывает ли на успех на Гран-при Сан-Паулу после уверенной победы в Мексике .

«Надеяться и ожидать – разные вещи! Конечно, я надеюсь провести еще один уик-энд, как в Мексике, но будет непросто из-за высокой конкуренции. Я бы сказал, что ожидаю выступить сильно, снова провести хороший этап.

Но кто знает: учитывая [непредсказуемую] погоду, все легко может сложиться по-другому», – заявил британец.

