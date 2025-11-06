  • Спортс
Ландо Норрис: «Надеюсь провести уик-энд, как в Мексике, но в Бразилии будет высокая конкуренция и непредсказуемая погода»

Норрис ответил, продолжит ли доминировать в Бразилии.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, рассчитывает ли на успех на Гран-при Сан-Паулу после уверенной победы в Мексике.

«Надеяться и ожидать – разные вещи! Конечно, я надеюсь провести еще один уик-энд, как в Мексике, но будет непросто из-за высокой конкуренции. Я бы сказал, что ожидаю выступить сильно, снова провести хороший этап.

Но кто знает: учитывая [непредсказуемую] погоду, все легко может сложиться по-другому», – заявил британец.

Расклады «Ф-1» в Бразилии: двум фаворитам нужен камбэк, а на радаре – дождь и шанс на сенсацию

Берни Экклстоун: «Макларен» отдает предпочтение Норрису. Но титул выиграет Ферстаппен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
