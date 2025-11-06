Ландо Норрис: «Надеюсь провести уик-энд, как в Мексике, но в Бразилии будет высокая конкуренция и непредсказуемая погода»
Норрис ответил, продолжит ли доминировать в Бразилии.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, рассчитывает ли на успех на Гран-при Сан-Паулу после уверенной победы в Мексике.
«Надеяться и ожидать – разные вещи! Конечно, я надеюсь провести еще один уик-энд, как в Мексике, но будет непросто из-за высокой конкуренции. Я бы сказал, что ожидаю выступить сильно, снова провести хороший этап.
Но кто знает: учитывая [непредсказуемую] погоду, все легко может сложиться по-другому», – заявил британец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
