Леклер получил штраф в борьбе с Расселлом и стал 4-м после старта с поула в Венгрии
Судьи посчитали опасным маневр Леклера в битве с Расселлом.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал четвертым на Гран-при Венгрии после того, как завоевал поул в субботу.
В борьбе за третье место монегаска обогнал Джордж Расселл. Британец эмоционально высказался по радио о смещениях Леклера, и стюарды согласились с лидером «Мерседеса». Шарлю выписали пятисекундный штраф за хаотичные маневры за Джорджем.
Наказание не повлияло на итоговую позицию Леклера, у которого был существенный отрыв от гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Джордж Расселл о 3-м месте: «Борьба с Леклером была рискованной»
