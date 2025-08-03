Леклер получил штраф в борьбе с Расселлом и стал 4-м после старта с поула в Венгрии

Судьи посчитали опасным маневр Леклера в битве с Расселлом.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер финишировал четвертым на Гран-при Венгрии после того, как завоевал поул в субботу.

В борьбе за третье место монегаска обогнал Джордж Расселл. Британец эмоционально высказался по радио о смещениях Леклера, и стюарды согласились с лидером «Мерседеса ». Шарлю выписали пятисекундный штраф за хаотичные маневры за Джорджем.

Наказание не повлияло на итоговую позицию Леклера, у которого был существенный отрыв от гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо .

Джордж Расселл о 3-м месте: «Борьба с Леклером была рискованной»

Леклер не реализовал 22-й поул из 27