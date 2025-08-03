Джордж Расселл о 3-м месте: «Борьба с Леклером была рискованной»

Расселл отреагировал на подиум под Будапештом.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл финишировал третьим на Гран-при Венгрии, после чего рассказал о борьбе с соперником из «Феррари » Шарлем Леклером .

«Очень доволен сегодняшней гонкой. Квалификация стала небольшим сюрпризом – этот уик-энд в целом всех удивляет.

Так рад вернуться на подиум. Борьба с Шарлем была рискованной в какие-то моменты. Когда определяешься с траекторией, ныряешь, если пилот впереди смещается, ты оказываешься на пределе сцепления, и пространства для маневра немного.

Думаю, во второй раз мы дошли до контакта. Просто рад, что выпутался – это приятный способ уйти на перерыв.

Безусловно, получилось лучше, чем в последних гонках», – признался британец.

Гран-при Венгрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер – 4-й после старта с поула, Ферстаппен – 9-й