Джонни Херберт о последствиях возможного перехода Ферстаппена: «Есть шанс, что Антонелли тоже раздавят»

Херберт опасается за Антонелли в случае перехода Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт не уверен, что Андреа Кими Антонелли сможет справиться с давлением, если его новым напарником в «Мерседесе » станет Макс Ферстаппен .

«Да, люди говорят о том, что Антонелли сможет многому научиться у Ферстаппена [если переход состоится], но ведь точно такие же аргументы приводились в пользу Албона, Гасли, да даже Цуноды. И они не учились. Потому что не могли. Потому что оказывались полностью раздавлены.

И есть шанс, что Антонелли тоже раздавят. Потому что с гонщиками порой такое случается, когда они соревнуются с такими пилотами, как Михаэль Шумахер , Айртон Сенна, Фернандо Алонсо, теперь вот с Максом.

Разница в том, что, будучи напарниками с просто очень быстрым гонщиком, тебе порой будет удаваться его опередить. Но потом ты оказываешься соперником топ-пилота, способного выдавать просто невероятные круги – например, как квалификационный круг Макса на «Сильверстоуне». В этом и разница. Сейчас же Джордж Расселл просто является лидером команды.

Кими может чему-то научиться, но это риск. Думаю, что он еще не до конца сформировался как личность. Он кажется отличным парнем. Но есть ли у него качества, который точно позволят ему противостоять Максу? Нет», – рассказал Херберт.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?