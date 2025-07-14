Владимир Башмаков: «Утечка мозгов связана не только с Хорнером, в «Ред Булл» все может пойти еще хуже»

Башмаков не считает Хорнера единственной причиной провалов «Ред Булл».

Российский комментатор Владимир Башмаков высказался об ответственности за неудачи «Ред Булл», которую должен нести не только уволенный руководитель Кристиан Хорнер , но и другие боссы – в частности, советник Гельмут Марко .

«Что вменяют в вину? Конечно же, упавшие результаты, а они являются прямым следствием того, что были потеряны ключевые фигуры за последние годы. Это, естественно Эдриан Ньюи , потерян Уитли, потерян шеф-механик, и это только верхушка айсберга, о которой мы знаем.

Но аналогичные вещи происходили и в «Мерседесе». Многие люди разбежались из «Мерседеса», была серьезнейшая утечка мозгов, и «Мерседес» упал в результатах. Там никого не смещают, там Тото Вольфф совладелец команды.

Мне кажется, уход такого человека посреди сезона не пойдет на руку команде, которая и так переживает кризис. Да, была утечка мозгов, но мы знаем, что она была связана не только с Хорнером. Тот же доктор Марко, насколько я помню, говорил: «Да что нам этот Ньюи, на нем свет клином не сошелся».

Но сейчас все может пойти еще хуже, это может сказаться на морали команды, а этот момент не стоит недооценивать. Мы говорим о технике, крыльях, но мораль команды – важнейший момент», – подчеркнул Башмаков.

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