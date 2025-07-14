  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Владимир Башмаков: «Утечка мозгов связана не только с Хорнером, в «Ред Булл» все может пойти еще хуже»
3

Владимир Башмаков: «Утечка мозгов связана не только с Хорнером, в «Ред Булл» все может пойти еще хуже»

Башмаков не считает Хорнера единственной причиной провалов «Ред Булл».

Российский комментатор Владимир Башмаков высказался об ответственности за неудачи «Ред Булл», которую должен нести не только уволенный руководитель Кристиан Хорнер, но и другие боссы – в частности, советник Гельмут Марко.

«Что вменяют в вину? Конечно же, упавшие результаты, а они являются прямым следствием того, что были потеряны ключевые фигуры за последние годы. Это, естественно Эдриан Ньюи, потерян Уитли, потерян шеф-механик, и это только верхушка айсберга, о которой мы знаем.

Но аналогичные вещи происходили и в «Мерседесе». Многие люди разбежались из «Мерседеса», была серьезнейшая утечка мозгов, и «Мерседес» упал в результатах. Там никого не смещают, там Тото Вольфф совладелец команды.

Мне кажется, уход такого человека посреди сезона не пойдет на руку команде, которая и так переживает кризис. Да, была утечка мозгов, но мы знаем, что она была связана не только с Хорнером. Тот же доктор Марко, насколько я помню, говорил: «Да что нам этот Ньюи, на нем свет клином не сошелся».

Но сейчас все может пойти еще хуже, это может сказаться на морали команды, а этот момент не стоит недооценивать. Мы говорим о технике, крыльях, но мораль команды – важнейший момент», – подчеркнул Башмаков.

Как работал Хорнер в «Ред Булл»: открыл свободу для Ньюи и превращал «дерьмо в удобрение»

Дэвид Крофт: «Хорнер завистливо поглядывает на положение Вольффа в «Мерседесе», уверен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
logoКристиан Хорнер
logoТото Вольфф
Владимир Башмаков
Джонатан Уитли
logoМерседес
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГельмут Марко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Дженсон Баттон: «Расселл и Ферстаппен кажутся мне лучшим составом пилотов для «Мерседеса»
9вчера, 18:20
Карлос Сайнс о сезоне-2024: «Гонщик с большим эго захотел бы уничтожить «Феррари», но я действовал как профессионал»
11вчера, 17:28
Участники мотозачета ралли «Шелковый путь» – о том, как справляться с испытаниями на трассе
вчера, 17:18Реклама
«Я не против». Андреа Кими Антонелли – о возможном выступлении за одну команду с Ферстаппеном
6вчера, 16:17
Линдбладу гарантировано место в «Рейсинг Буллз» в 2026 году (Rossomotori)
14вчера, 15:11
Руководитель «Кадиллака»: «Я не сторонник идеи приглашать гонщиков, которые главным образом хотят кому-то что-то доказать»
15вчера, 14:57
Карлос Сайнс о «Торо Россо»: «До недавнего времени команду использовали как игровую площадку»
1вчера, 14:22
Гюнтер Штайнер: «Люблю Цуноду, но нужны очки, иначе Юки вылетит из «Ред Булл» в конце года или раньше»
1вчера, 13:50
Мик Шумахер: «Переговоры с «Кадиллаком» идут, коммуникация очень позитивная»
6вчера, 13:05
Юниор «Феррари» Беганович: «Если бы в прошлом году кто-то сказал мне, что я буду делить боксы с Льюисом Хэмилтоном – я бы не поверил»
вчера, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
вчера, 11:55Фото
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото