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Дэвид Крофт: «Хорнер завистливо поглядывает на положение Вольффа в «Мерседесе», уверен»

Крофт считает, что Хорнер намерен повторить путь Вольффа в «Ф-1».

Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт высказался о будущем Кристиана Хорнера, уволенного с поста руководителя «Ред Булл».

«Он смотрит на Тото Вольффа и видит человека, который поднялся в тот же период, что и Кристиан, и владеет третью команды «Формулы-1» [«Мерседес»]. Уверен, Кристиан слегка завистливо на это поглядывает и думает: «Это именно то положение, в котором должен быть я, ведь я человек того же статуса».

Если подвернется возможность, мы определенно увидим возвращение Кристиана Хорнера», – порассуждал британец.

Крофт поделился мнением о возможной сделке Хорнера с «Альпин»:

«Могут быть и другие претенденты – нет гарантий, что Кристиан сможет купить долю в «Альпин». Кроме того, откуда деньги? Пусть он и очень богатый человек, не думаю, что у него есть средства, которыми располагает Тото Вольфф».

Эксперт признался, что не видит Кристиана в «Феррари»:

«Пожалуй, слишком рано прыгать из огня в еще большее полымя в Маранелло.

Полагаю, он возьмет паузу. Нет причин спешить, но могу представить, что в не очень далеком будущем мы будем стоять рядом с базой одной из команд и сообщать, что Кристиан Хорнер вернулся в «Ф-1».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Дэвид Крофт
logoКристиан Хорнер
logoТото Вольфф
logoРед Булл
logoАльпин
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