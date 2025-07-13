  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Считаю, что даже после увольнения Хорнера Ферстаппен по-прежнему всерьез рассматривает возможность ухода из «Ред Булл»
3

Ральф Шумахер: «Считаю, что даже после увольнения Хорнера Ферстаппен по-прежнему всерьез рассматривает возможность ухода из «Ред Булл»

Ральф Шумахер не исключает ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Макс Ферстаппен может уйти из «Ред Булл» в «Мерседес» несмотря на последние события и увольнение Кристиана Хорнера.

Считается, что окружение Ферстаппена, в особенности его отец Йос, поддерживали данное решение – и что оно даже могло быть одним из требований стороны Ферстаппена для гарантий продолжения выступлений Макса за «Ред Булл».

«Не думаю, что в данном случае одно имеет прямое отношение к другому. Полагаю, что и Макс настроен так же.

Да, разумеется, Макс хочет остаться в «Ред Булл», если это будет возможным. Именно там для него все началось, он многим обязан этой команде. Но я боюсь, что пройдет какое-то время, прежде чем «Ред Булл» сможет выбраться из низины, в которой сейчас оказалась команда.

Если суди по истории «Формулы-1», ведущим командам на преодоление подобного кризиса требуется минимум 2-3 года. При этом сохраняется возможность, что в следующем году, когда произойдет смена технического регламента, «Ред Булл» все сделает правильно и у команды все будет отлично.

Но лично мне не хватает воображения, чтобы это представить. Потому что на протяжении последних двух, ну или минимум полутора лет, [техническому директору «Ред Булл»] Пьеру Ваше не удается сделать болид «Ред Булл» хорошим и хорошо управляемым. Так что я все еще считаю, что даже после случившегося Макс по-прежнему всерьез рассматривает возможность ухода из «Ред Булл», – рассказал Шумахер.

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Как работал Хорнер в «Ред Булл»: открыл свободу для Ньюи и превращал «дерьмо в удобрение»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoКристиан Хорнер
logoФормула-1
logoРальф Шумахер
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Кадиллак» одержал первую победу в WEC, лучшая из «Феррари» – 8-я в Сан-Паулу
13 минут назад
Индикар. Палоу выиграл 2-ю гонку в Айове, Шварцман показал лучший результат в карьере, став 9-м
39 минут назад
Неизвестный Фернандо Алонсо: не умеет чинить машины, уничтожает себя в зале, помогал лидеру «Ф-1»
сегодня, 05:00Спецпроект
Найджел Мэнселл: «Приходя в команду, за которую уже выступает чемпион мира, ты должен понимать, что вы с ним никогда не будете лучшим друзьями»
7вчера, 18:34
Герхард Бергер: «Ферстаппены и Хорнер не были лучшими друзьями. Думаю, теперь Макс останется в «Ред Булл»
5вчера, 17:13
Формула Е. Берлин. Роулэнд досрочно стал чемпионом, Кэссиди выиграл 2-ю гонку
вчера, 15:45
Джордж Расселл о сезоне-2026: «Для меня и «Мерседеса» лучшей возможностью победить будет оставить все как есть»
3вчера, 14:37
Джереми Кларксон сравнил увольнение Хорнера со своим уходом с BBC: «Я наступил не на змею, а сделал шаг по лестнице. Уверен, с Кристианом будет так же»
9вчера, 13:15
MotoGP. Гран-при Германии. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й, из-за многочисленных аварий до финиша добрались лишь 10 пилотов
11вчера, 12:50
Норрис стал 36-м гонщиком в истории «Ф-1», выигравшим домашний Гран-при
2вчера, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Первый федеральный автопробег «Путь» пройдет по маршруту, разработанному нейросетью
9 июля, 09:45Фото
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото