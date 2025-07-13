Ральф Шумахер: «Считаю, что даже после увольнения Хорнера Ферстаппен по-прежнему всерьез рассматривает возможность ухода из «Ред Булл»

Ральф Шумахер не исключает ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Макс Ферстаппен может уйти из «Ред Булл» в «Мерседес » несмотря на последние события и увольнение Кристиана Хорнера .

Считается, что окружение Ферстаппена, в особенности его отец Йос, поддерживали данное решение – и что оно даже могло быть одним из требований стороны Ферстаппена для гарантий продолжения выступлений Макса за «Ред Булл».

«Не думаю, что в данном случае одно имеет прямое отношение к другому. Полагаю, что и Макс настроен так же.

Да, разумеется, Макс хочет остаться в «Ред Булл», если это будет возможным. Именно там для него все началось, он многим обязан этой команде. Но я боюсь, что пройдет какое-то время, прежде чем «Ред Булл» сможет выбраться из низины, в которой сейчас оказалась команда.

Если суди по истории «Формулы-1», ведущим командам на преодоление подобного кризиса требуется минимум 2-3 года. При этом сохраняется возможность, что в следующем году, когда произойдет смена технического регламента, «Ред Булл» все сделает правильно и у команды все будет отлично.

Но лично мне не хватает воображения, чтобы это представить. Потому что на протяжении последних двух, ну или минимум полутора лет, [техническому директору «Ред Булл»] Пьеру Ваше не удается сделать болид «Ред Булл» хорошим и хорошо управляемым. Так что я все еще считаю, что даже после случившегося Макс по-прежнему всерьез рассматривает возможность ухода из «Ред Булл», – рассказал Шумахер.

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